Доспехи из «Гладиатора» продадут на аукционе

Вещи из популярных фильмов будут проданы на аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction 31 августа и 1 сентября, передает The Guardian.

Предполагается выручить £8-10 тыс. за носки и кроссовки Nike, которые Том Хэнкс надевал в эпизоде на остановке в фильме «Форрест Гамп». Также планируется продать топор героя Джека Николсона из фильма «Сияние» и доспехи, которые носил Рассел Кроу в картине «Гладиатор».

Самым дорогим лотом, скорее всего, шлем имперского штурмовика из «Звездных войн» — за него рассчитывать получить £120-180 тыс.

Ранее сообщалось, что любимую толстовку принцессы Дианы выставили на аукционе.