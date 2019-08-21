Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

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Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что это связано с финансовыми разногласиями компании Sony и Disney, которой принадлежит Marvel.

Уточняется, что скорее всего президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов о супергерое.

По информации издания, в настоящее время запланирован выход еще двух лент про Человека-паука.

Ранее сообщалось, что Marvel снимет сериал о новой супергероине.