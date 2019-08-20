СМИ: «Однажды в Голливуде» может стать самой прибыльной работой Тарантино

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» может принести ему самые большие кассовые сборы, пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, на данный момент кинокартина уже собрала $180,2 млн. Однако аналитики прогнозируют, что фильм в конечном итоге заработает от $375 млн до $400 млн.

Как считает аналитик Пол Дергарабедиан, этот фильм является самым интересным из всех картин Тарантино и уже стал хитом мирового масштаба.

Ранее сообщалось, что «Однажды в... Голливуде» лидирует в российском прокате.

Интервью Квентина Тарантино «Газетe.Ru» читайте здесь.