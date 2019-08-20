СМИ: «Однажды в Голливуде» может стать самой прибыльной работой Тарантино

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Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)
Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)
Sony Pictures Entertainment (SPE)

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» может принести ему самые большие кассовые сборы, пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, на данный момент кинокартина уже собрала $180,2 млн. Однако аналитики прогнозируют, что фильм в конечном итоге заработает от $375 млн до $400 млн.

Как считает аналитик Пол Дергарабедиан, этот фильм является самым интересным из всех картин Тарантино и уже стал хитом мирового масштаба.

Ранее сообщалось, что «Однажды в... Голливуде» лидирует в российском прокате.

Интервью Квентина Тарантино «Газетe.Ru» читайте здесь.