Вера Брежнева обратилась за помощью к психологу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/275/12113275/RIAN_5734921.HR-pic905-895x505-69641.jpg">

Певица Вера Брежнева рассказала о том, как ей пришлось посещать психолога.

По словам Брежневой, это длилось несколько лет. «Мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть», — процитировала она свое новое интервью в инстаграме.

Также Брежнева отметила, что важную роль в этом процессе играет мужчина, который находится рядом с женщиной.

Ранее сообщалось, что на концерте Веры Брежневой возникла проблема с пиротехникой.