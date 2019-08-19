Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
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В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как отмечается, 68-летнего мужчины обнаружила его жена.
По предварительным данным, Романов покончил с собой.
Согласно телеканалу, артист из-за плохого здоровья был вынужден уйти из петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
Уточняется, что после этого он впал в депрессию и начал посещать психиатров.