Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, 68-летнего мужчины обнаружила его жена.

По предварительным данным, Романов покончил с собой.

Согласно телеканалу, артист из-за плохого здоровья был вынужден уйти из петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Уточняется, что после этого он впал в депрессию и начал посещать психиатров.