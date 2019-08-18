В России намерены компенсировать затраты иностранцев за киносъемки

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Росалия на съемках для календаря Pirelli за 2020 год Росалия на съемках для календаря Pirelli за 2020 год
Росалия на съемках для календаря Pirelli за 2020 год
Alessandro Scotti/Pirelli

Президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов рассказал, сколько в России готовы потратить на возмещение зарубежным компаниям затрат на съемки на российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в 2019 году собираются выделить 70 млн руб., в 2020 — 700 млн руб., а в следующие два года по 1,5 млрд руб. Таким образом иностранным компания возместят 30-40% расходов.

«Осенью это может заработать», — заявил Сельянов.

Он добавил, что оператором проекта станет российский экспортный центр. Он создаст группу экспертов, в которую войдут представители киноиндустрии и Минкульта.

Ранее сообщалось, что Минкульт профинансирует 13 дебютных картин.