Российскому фильму «Отпуск» присудили приз на кинофестивале в Локарно

Российскому режиссеру Антону Сазонову вручили приз за лучшую режиссуру за короткометражный фильм «Отпуск» на международном фестивале в швейцарском городе Локарно. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщается, картине присудили награду в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня») .

Сазонов считает победу неожиданной.

Также российский режиссер отмечает, что киносмотр в Локарно является для него важным событием.

Ранее российский мультфильм «Гофманиада» стал призером бразильского кинофестиваля.