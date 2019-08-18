Российскому фильму «Отпуск» присудили приз на кинофестивале в Локарно
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Российскому режиссеру Антону Сазонову вручили приз за лучшую режиссуру за короткометражный фильм «Отпуск» на международном фестивале в швейцарском городе Локарно. Об этом информирует ТАСС.
Как сообщается, картине присудили награду в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня») .
Сазонов считает победу неожиданной.
Также российский режиссер отмечает, что киносмотр в Локарно является для него важным событием.
Ранее российский мультфильм «Гофманиада» стал призером бразильского кинофестиваля.