На Netflix впервые покажут российский сериал «Лучше, чем люди»

Международная премьера российского сериала «Лучше, чем люди» состоялась на онлайн-платформе Netflix. Об этом сообщает пресс-служба студии Yellow, Black and Whitе, которая работала над производством проекта.

Отмечается, что «Лучше, чем люди» стал первым российским сериалом, который вышел на Netflix Original. Проект будет переведен на 25 языков.

До этого стало известно, что Netflix приобрел права на «Лучше, чем люди» с возможностью эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая.

Уточняется. что действие сериала разворачивается в 2029 году, где деятельность человека почти полностью заменили роботы. Теперь они не только убираются дома, работают на заводах, но и заменяют людей в романтических отношениях.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли.