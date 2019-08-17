Бузова закрыла инстаграм после шутки про блокадницу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свою страницу в инстаграме после того, как на нее обрушился шквал критики из-за сравнения себя с жителями блокадного Ленинграда. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отмечается, Бузова ограничила доступ к странице и теперь ее записи могут видеть только подписчики.

До этого она опубликовала видео в соцсети, где вылизывает тарелку.

«Вообще, я леди, но дома — можно», — подписала ролик Бузова.

Ранее общественник пожаловался на Бузову в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу.