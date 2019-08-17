Федор Бондарчук призвал снять фильм про подвиг летчиков, посадивших A321

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Российский режиссер Федор Бондарчук прокомментировал экстренную посадку самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает сайте kp.ru.

Отмечается, что в настоящее время Бондарчук снимается в сериале «Кухня. Война за отель».

«Да, про эту историю надо снимать кино!» — сказал Бондарчук.

Он добавил, что не стоит делать поспешных выводов и опережать события.

Ранее Владимир Хотиненко заявил, что подвиг летчиков, посадивших A321, достоин фильма.