Федор Бондарчук призвал снять фильм про подвиг летчиков, посадивших A321
Российский режиссер Федор Бондарчук прокомментировал экстренную посадку самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает сайте kp.ru.
Отмечается, что в настоящее время Бондарчук снимается в сериале «Кухня. Война за отель».
«Да, про эту историю надо снимать кино!» — сказал Бондарчук.
Он добавил, что не стоит делать поспешных выводов и опережать события.
Ранее Владимир Хотиненко заявил, что подвиг летчиков, посадивших A321, достоин фильма.