Общественник пожаловался на Бузову в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу

Общественник Виталий Бородин подал жалобу Генпрокурору России Юрию Чайке на певицу Ольгу Бузову из-за ее шутки в адрес блокадников, которая она сделала в своем инстаграме. Об этом передает «Пятый канал».

По его мнению, ситуацию с Бузовой Гепрокуратура должна взять на особый контроль.

Бородин отмечает, что в Роскомнадзор необходимо внести предложение по блокировке ее инстаграма.

Общественник считает, что этот шаг станет для Бузовой большим примером и уроком.

Ранее певица выложила в своем инстаграме видео, где она облизывает тарелку и сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда.