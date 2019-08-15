Гора из «Игры престолов» поднял Эда Ширана над головой

Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, сыгравший в сериале «Игра престолов» роль Григора «Горы» Клигана, опубликовал на своей странице в инстаграм ролик, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.

Уточняется, что трюк был снят перед концертом Ширана в Исландии.

Бьернссон утверждает, что музыкант сам попросил его об этом. Он также отметил, что часто сталкивается в подобными просьбами, однако он далеко не всегда их выполняет.

Ранее Гора из «Игры престолов» женился на своей миниатюрной невесте.