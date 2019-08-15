Ида Галич ждет первенца

Блогерша и юмористка Ида Галич подтвердила слухи о беременности.

У себя в инстаграме Галич опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала увеличившийся живот. По ее словам, перестать скрывать беременность ее побудило то, что о ней написали уже «все паблики» в социальных сетях. «Не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит», — поблагодарила поклонников за поздравления Галич, отметив, что срок беременности у нее пока маленький.

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