Минкультуры Франции заявило о новых рисках обрушения Нотр-Дама

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Французское министерство культуры заявило, что существует угроза нового обрушения собора Парижской Богоматери. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства.

В министерстве подчеркнули, что из-за аномальной жары в городе началось падения конструкций со сводов нефа собора.

Также ведомство подчеркивает, что после пожара в Нотр-Даме еще не проводилась реставрация, так как идут работы по прекращению обрушения собора.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что закон о восстановлении Нотр-Дама приняли во Франции.