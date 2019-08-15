Минкультуры Франции заявило о новых рисках обрушения Нотр-Дама
Французское министерство культуры заявило, что существует угроза нового обрушения собора Парижской Богоматери. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства.
В министерстве подчеркнули, что из-за аномальной жары в городе началось падения конструкций со сводов нефа собора.
Также ведомство подчеркивает, что после пожара в Нотр-Даме еще не проводилась реставрация, так как идут работы по прекращению обрушения собора.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что закон о восстановлении Нотр-Дама приняли во Франции.