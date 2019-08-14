Netflix представил русский трейлер сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix представил дублированный на русский язык тизер-трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

В ночь на субботу, 10 августа, ролик на платформе YouTube просмотрели 2 млн человек.

В двухминутном видео показаны главные персонажи «Ведьмака». Ключевую фигуру — Геральта играет известный по роли «Супэмена» в «Человеке из стали» Генри Кавилл. Йеннифер исполняет Ани Чалотра, Цири — Фрейя Аллан.

Геральта озвучивает российский актер Сергей Пономарев.

Точная дата премьеры сериала пока неизвестна, предположительно он появится на Netflix к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что опубликован первый официальный тизер «Ведьмака».