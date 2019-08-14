Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина

Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, в настоящее время все хорошо, оснований для беспокойства нет.

«Андрей (Лысиков — настоящее имя исполнителя. — Газета.Ru) продолжает работать, записывает новые пластинки», — заявил Тепляков.

Он добавил, что вызов врача понадобился, так как артисты являются обычными людьми, с которыми может что-то случиться.

Ранее сообщалось, что певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи.