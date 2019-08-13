Представитель Госдумы высказался насчет шутки Бузовой о блокадниках

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, а также блогер Вадим Манукян прокомментировал шутку российской певицы Ольги Бузовой о блокадниках. Об этом сообщает агентство ФАН.

Манукян утверждает, что Бузова не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нельзя.

Также представитель Госдумы называет певицу неплохим человеком и заявляет, что певице иногда нужно «включать тормоза».

При этом Манукян отмечает, что бездумная шутка Бузовой на тему блокады выглядит отвратительно и глупо.

Ранее Бузова оправдалась за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя блокадницей.