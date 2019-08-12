Момоа не снимется в «Аквамене 2», потому что его «переехал бульдозер»

Гавайский актер Джейсон Момоа говорит, что не может начать съемки в «Аквамене 2», потому что его «переехал бульдозер», об этом он написал в своем инстаграме.

Согласно посту, он не намерен участвовать в съемках фильма, так как занят протестами против строительства обсерватории на Гавайских островах.

Уточняется, что строительство ведется на вершине вулкана, которая считается священной у местных жителей.

«Извините Warner Bros, мы не можем снимать «Aquaman 2», потому что Джейсона попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли», — написал он под публикацией.

Момоа также добавил, что полинезийцы готовы умереть, защищая эту священную землю.

Ранее сообщалось, что Момоа поддержал протест на Гавайяхhttps://www.gazeta.ru/culture/news/2019/08/01/n_13288093.shtml.