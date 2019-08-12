Джина Дэвис пожаловалась на домогательства

Звезда фильмов «Тельма и Луиза» и «Битлджюс» Джина Дэвис в интервью изданию USA Today пожаловалась на приставания со стороны неназванного режиссера.

По словам Джины Дэвис, инцидент произошел в начале ее карьеры. Ее героиня должна была сесть на колени персонажу мужского пола, и во время кинопроб режиссер попросил ее разыграть эту сцену с ним самим. Актриса чувствовала себя неловко, и происходящее напоминало ей постельную сцену, но тогда она не знала, что можно сказать «нет». Дэвис поддержала движение #MeToo, поощряющее ее коллег и других женщин не молчать о домогательствах.

Ранее стало известно, что на «Оскаре» Джина Дэвис будет удостоена награды имени Джина Хершолта, которая вручается за выдающийся вклад «в дело гуманизма».