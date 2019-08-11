Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разрыве

Американская певца Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт объявили о расставании, сообщает TMZ.

«Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и люди, они решили, что им нужно сосредоточиться на себе и карьере», — сказал представитель Сайрус.

Отмечается, что пара договорилась разделить опеку над животными.

В декабре пара сыграла свадьбу в тайне от общественности.