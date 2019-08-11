В США отменили премьеру криминального фильма после стрельбы

В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил представитель киностудии Universal Pictures.

В студии отметили, что сейчас «не время показывать фильм».

Поклонники фильма отметили, что студия могла принять такое решение после твита президента Дональда Трампа о влиянии киноиндустрии на распространение массовых расстрелов.

Ранее стало известно, что после нескольких массовых расстрелов в США американские торговые сети начали борьбу с жестокими играми-стрелялками.