В США отменили премьеру криминального фильма после стрельбы
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В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил представитель киностудии Universal Pictures.
В студии отметили, что сейчас «не время показывать фильм».
Поклонники фильма отметили, что студия могла принять такое решение после твита президента Дональда Трампа о влиянии киноиндустрии на распространение массовых расстрелов.
Ранее стало известно, что после нескольких массовых расстрелов в США американские торговые сети начали борьбу с жестокими играми-стрелялками.