Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
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Глава МВД Италии Маттео Сальвини осудил американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами. Об этом сообщает Bloomberg.
До этого актер привез продукты на судно с мигрантами. Кроме того, он призвал итальянские власти найти для этого судна порт и пустить беженцев в страну.
В ответ на это Сальвини предложили актеру забрать всех 160 мигрантов, которые находились на судне, с собой в Голливуд.
Как отмечается, в сентябре 2018 года правительство Италии ужесточило миграционное законодательство.
Согласно новому документу, изменились правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам.
Ранее стало известно, что Ричард Гир уходит с телевидения.