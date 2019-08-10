Universal сняла с проката новый триллер после критики Трампа

Студия Universal Pictures после критики, поступившей со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Голливуда, официально объявила о том, что не выпустит триллер «Охота» в прокат. Об этом передает Deadline.

Такое решение было принято руководством студии и командой, занимающейся производством картины.

Сообщается, что релиз фильма, который должен был состояться 27 сентября, отложен на неопределенный срок.

В студии отмечают, что сейчас не подходящее время для выхода картины.

Ранее стало известно, что Universal Pictures отложила рекламную кампанию триллера «Охота» в связи с массовыми расстрелами в штатах Техас и Огайо.