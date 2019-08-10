Президент США Дональд Трамп раскритиковал Голливуд. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!» — заявил Трамп.

Он добавил, что люди в Голливуде считают себя элитой, но в действительности это не так. Настоящая элита противостоит Голливуду.

В прошлом году администрация города Западный Голливуд приняла решение убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы», которая находится в соседнем районе.