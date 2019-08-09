Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что ведомство уже подготовило соответствующий проект федерального закона.

Как отмечается в документе, лиц, осуществляющих незаконную фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись показываемых в залах кинотеатров фильмов или их фрагментов, будут наказывать административным штрафом в размере 50 тысяч рублей или обязательными работы на срок от 50 часов до 100 часов

Также в рамках закона предусматривается вариант наказания в виде обязательных работ на срок от 50 часов до 100 часов.

Кроме того, документ подразумевает конфискацию оборудования, используемого для незаконной съемки.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить приносить с собой еду в кинотеатры.