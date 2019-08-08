Создателей сериала «Чернобыль» выдвинут на получение украинской премии

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Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
HBO

Создатели американского сериала «Чернобыль» могут получить Шевченковскую премию, которая является высшей государственной наградой Украины в области культуры и искусства. Об этом передает сайт kp.ua.

Сообщается, что решение выдвинуть телешоу на премию принял украинский кинорежиссер и лауреат гран-при Каннского кинофестивала Мирослав Слабошпицкий.

По его словам, на нее будут номинировать режиссера Йохана Ренка, сценариста Крейга Мизина , оператора Якоба Ире, актеров Стеллана Скарсгарда и Эмили Вотсон.

Ранее стало известно, что сценарист «Чернобыля» убрал важную сцену из сериала.