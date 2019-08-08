Станислав Барецкий анонсировал появление Сергея Бодрова в фильме «Брат-3»
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Шоумен Станислав Барецкий, работающий над созданием фильма «Брат-3», рассказал о появлении в картине Сергея Бодрова-младшего, который сыграл в ней Данилу Багрова. Об этом передает Teleprogramma.pro.
Согласно информации издания, Барецкий собирается «оживить» Бодрова в фильме с помощью «компьютерной голограммы».
По словам шоумена, такая технология «позволит нарисовать Бодрова, который будет приходить к своему брату».
Ранее сообщалось, что американскому актеру Микки Рурку предложили сыграть в фильме Стаса Барецкого «Брат-3».