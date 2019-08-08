Станислав Барецкий анонсировал появление Сергея Бодрова в фильме «Брат-3»

Шоумен Станислав Барецкий, работающий над созданием фильма «Брат­-3», рассказал о появлении в картине Сергея Бодрова-младшего, который сыграл в ней Данилу Багрова. Об этом передает Teleprogramma.pro.

Согласно информации издания, Барецкий собирается «оживить» Бодрова в фильме с помощью «компьютерной голограммы».

По словам шоумена, такая технология «позволит нарисовать Бодрова, который будет приходить к своему брату».

Ранее сообщалось, что американскому актеру Микки Рурку предложили сыграть в фильме Стаса Барецкого «Брат­-3».