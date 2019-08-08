СМИ назвали актера на роль Зеленского в передаче «Вечерний квартал»

Студия «Квартал 95» назвала актера, который, наиболее вероятно, сыграет президента Украины Владимира Зеленского в телепередаче «Вечерний квартал». Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что роль украинского лидера исполнит экс-участник дуэта «Брат­ья Шумахеры» Юрий Великий.

Как отмечается, сам актер в соцсетях уже разместил видео из гримерки, в которой он пародирует Зеленского.

Известно, что телепередача выйдет 13 августа.

Ранее сообщалось, что на украинском телевидении Зеленского сравнили с экс-перзидентом Пентро Порошенко.