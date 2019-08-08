СМИ назвали актера на роль Зеленского в передаче «Вечерний квартал»
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Студия «Квартал 95» назвала актера, который, наиболее вероятно, сыграет президента Украины Владимира Зеленского в телепередаче «Вечерний квартал». Об этом информирует РИА «Новости».
Сообщается, что роль украинского лидера исполнит экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.
Как отмечается, сам актер в соцсетях уже разместил видео из гримерки, в которой он пародирует Зеленского.
Известно, что телепередача выйдет 13 августа.
Ранее сообщалось, что на украинском телевидении Зеленского сравнили с экс-перзидентом Пентро Порошенко.