Госпитализирован Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован с инсультом, передает «Рен ТВ».
Источники сообщают, что артист был доставлен в одну из столичных больниц еще неделю назад. Сперва 83-летний Гафт был помещен в реанимацию, теперь его состояние стабилизировалось, он находится под наблюдением врачей в отделении неврологии.
Валентин Гафт — звезда фильмов Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...».
Ранее Гафт назвал себя виновным в смерти дочери.