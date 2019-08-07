Госпитализирован Валентин Гафт

<img src="//img.gazeta.ru/files3/707/12440707/RIAN_5482839.HR-pic905-895x505-57109.jpg">

Народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован с инсультом, передает «Рен ТВ».

Источники сообщают, что артист был доставлен в одну из столичных больниц еще неделю назад. Сперва 83-летний Гафт был помещен в реанимацию, теперь его состояние стабилизировалось, он находится под наблюдением врачей в отделении неврологии.

Валентин Гафт — звезда фильмов Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...».

Ранее Гафт назвал себя виновным в смерти дочери.