Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы Голливуда мигрантам

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Он посвятил ее Мексике и всем мигрантам, включая себя. Об этом пишет Los Angeles Times.

По информации издания, режиссер отметил, что для него как для мексиканца огромная честь получить звезду.

Дель Торо также посоветовал мигрантам со всего мира верить в мечту и не бояться препятствий.

Уточняется, что на торжественную церемонию открытия звезды режиссер пришел с мексиканским флагом. Произнося речь, он преклонил колено и поцеловал государственный символ своей страны.

Ранее сообщалось, что Лана дель Рей записала песню для Гильермо дель Торо.