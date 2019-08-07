Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись

Во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации Об этом сообщает ФАН.

По словам очевидцев, декорации начали гореть во время пиротехнического шоу. Возгорание ликвидировали организаторы мероприятия.

Уточняется, что другие зрители не подтвердили эти данные и заявили, что это было частью огненного шоу.

Ранее члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем. В посте размещена фотография с концерта, который состоялся в московских «Лужниках» 29 июля. На ней запечатлен поцелуй гитаристов Рихарда Круспе и Пауля Ландерса.