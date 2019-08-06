Неизвестные обстреляли автомобиль с участницей рэп-дуэта City Girls в США

В Майами неизвестные обстреляли машину, в которой находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам певицы Юн Майами, она ехала домой из студии звукозаписи, когда из автомобиля позади начали стрелять по ее машине.

Как отмечается, пуля попала в запасное колесо машины исполнительницы, в результате чего оно загорелось.

Уточняется, что никто в результате стрельбы не пострадал. Сотрудники полиции не смогли установить личности стрелявших.

Ранее известный рэпер устроил перестрелку с грабителем.