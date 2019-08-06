Актер сериала «Кухня» напал на прохожего с ножом в Москве, пишут СМИ

В Москве актер Джан Бадмаев, известный по участию в сериалах «Кухня» и «Интерны», напал на прохожего на станции метро Театральная. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, 5 августа артист отпраздновал свой день рождения, после чего в нетрезвом состоянии поехал домой.

Уточняется, что в метро он напал с ножом на мужчину, повредив ему кожаную куртку.

В скором времени актера скрутили сотрудники безопасности московского метро и доставили в отделение полиции.

Против Бадмаева составлен протокол о мелком хулиганстве. Сам актер принес извинения потерпевшему и сотрудникам правоохранительных органов.