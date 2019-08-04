Хайди Клум и Том Каулиц сыграли свадьбу на яхте Кеннеди

Американская модель Хайди Клум и немецкий музыкант Том Каулиц сыграли свадьбу в Италии на яхте Christina O, которая ранее принадлежала бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и предпринимателю Аристотелю Онассису. Об этом сообщает People.

На церемонии бракосочетания присутствовали лишь родные и близкие друзья пары. Ведущим свадьбы был брат-близнец жениха и солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц.

Отмечается, что Хайди выбрала для свадьбы пышное платье со спущенными объемными рукавами и цветочной вышивкой. Том был одет в белый костюм с небесно-голубой рубашкой.

По информации издания, пара официально зарегистрировала свои отношения зимой 2019 года, но торжество состоялось лишь в августе.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel.