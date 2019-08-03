Умер Джо Лонгфорн
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Британский певец Джо Лонгфорн умер на 65-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте музыканта.
Стало известно, что певец ушел из жизни в спальне своего дома, расположенном в городе Блэкпул.
В сообщении отмечается, что Лонгфорн умер на руках у своего мужа.
Согласно полученной информации, причины смерти не раскрываются.
При этом уточняется, что до своей кончины Лонгфорн страдал раком печени и горла.
Ранее сообщалось о смерти композитора и музыканта Баррингтона Фелунга.