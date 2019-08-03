Умер Джо Лонгфорн

Британский певец Джо Лонгфорн умер на 65-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте музыканта.

Стало известно, что певец ушел из жизни в спальне своего дома, расположенном в городе Блэкпул.

В сообщении отмечается, что Лонгфорн умер на руках у своего мужа.

Согласно полученной информации, причины смерти не раскрываются.

При этом уточняется, что до своей кончины Лонгфорн страдал раком печени и горла.

Ранее сообщалось о смерти композитора и музыканта Баррингтона Фелунга.