Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме «Аллея кошмаров»

Американская актриса Кейт Бланшетт может появиться в новом фильме «Аллея кошмаров» голливудского режиссера Гильермо Дель Торо. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, в настоящее время она ведет переговоры о возможных съемках.

Отмечается, что помимо Бланшетт в фильме сыграет американский актер Бредли Купер.

Фильм станет экранизацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. Сценарий к картине напишет Гильермо Дель Торо совместно с американским сценаристом Ким Морган.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер заменит Ди Каприо в «Аллее кошмаров».