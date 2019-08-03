Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме «Аллея кошмаров»
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Американская актриса Кейт Бланшетт может появиться в новом фильме «Аллея кошмаров» голливудского режиссера Гильермо Дель Торо. Об этом сообщает Variety.
По информации издания, в настоящее время она ведет переговоры о возможных съемках.
Отмечается, что помимо Бланшетт в фильме сыграет американский актер Бредли Купер.
Фильм станет экранизацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. Сценарий к картине напишет Гильермо Дель Торо совместно с американским сценаристом Ким Морган.
Ранее сообщалось, что Брэдли Купер заменит Ди Каприо в «Аллее кошмаров».