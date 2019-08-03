Арнштаму вручили российский паспорт в Париже

Художнику-иллюстратору Кириллу Арнштаму вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом он сообщается на странице в фейсбуке Посольства России.

Отмечается, что документы ему вручил временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников.

Он заявил, что вручение паспорта является восстановлением исторической справедливости.

Арнштам, являющийся почетным дарителем Дома русского зарубежья, покинут территорию страны в 1921 году. Ему удалось вернуться на родину только в 1980.

Уточняется, что в январе 2019 года деятелю искусства исполнится 100 лет.

Ряд персональных выставок Арнштама прошел в 2003-2016 годах во Всероссийском музее А. С. Пушкина, в галерее «Монмартр» в Санкт-Петербурге, в Доме русского зарубежья в Москве.