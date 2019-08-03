Милонов предложил ввести правила для выступлений зарубежных артистов в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову с предложением рассмотреть идею о введении дополнительных правил для зарубежных артистов, передает РИА «Новости».

По мнению депутатов, западные исполнители злоупотребляют гостеприимством России и во время выступлений преступают границы допустимого. Так, с его точки зрения, Мадонна не только дала концерт, но и пыталась заниматься политической агитацией и критиковать законодательство России. В этот же ряд Милонов поставил группу Rammstein. Он считает, что во время последнего выступления в Москве группа неуважительно отнеслась к российским традициям.

«Но должны существовать определенные границы, за которые приезжие гости переступать не должны», — сказал Милонов.

Ранее солист Rammstein станцевал с Реввой и Чуриковой кавказский танец.