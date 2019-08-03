Умер Баррингтон Фелунг

В возрасте 65 лет в Австралии умер композитор и музыкант Баррингтон Фелунг. Об этом в сообщает «Би-би-си».

Согласно имеющейся информации, Фелунг скончался в своем доме в Австралии. Причина его смерти не уточняется.

Музыкант был известен как композитор, написавший музыку к сериалу «Инспектор Морс» и таким картинам, как «Благо», «Хилари и Джеки», «Нострадамус», «Дикие лошади», «Близнецы-драконы».

Ранее сообщалось, что тело композитора Игоря Извекова найдено в его квартире на улице Маломосковская.