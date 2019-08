Актер Киану Ривз станет новым главным злодеем во второй части спин-офф «Форсажа». Об этом пишет We Got This Covered со ссылкой на источник.

По данным источников, Ривзу достанется роль суперзлодея.

Как отмечается, других подробностей о новой части «Форсажа» пока нет.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel.

При этом пока неизвестно какого героя предлагают сыграть актеру.