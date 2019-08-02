Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето предложили роль серийного убийцы в криминальном триллере «Мелочи». Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Известно, что в настоящее время Лето ведет переговоры и действительно может сыграть серийного убийцу.

По данным источников, в фильме будет рассказываться об уставшем от жизни помощнике шерифа, вынужденном объединиться с детективом для поимки убийцы.

Планируется, что съемки фильма начнутся осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса.