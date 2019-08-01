Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикова выписали из больницы в первый день последнего месяца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, актриса отправилась домой после лечения в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Стоит отметить, что до этого выписка Чуриковой планировала на 30 июля.

Актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой.