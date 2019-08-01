В Сети появился трейлер фильма «Герой»

Опубликован новый трейлер фильма в жанре боевик «Герой», в которой главную роль исполнил российский актер Александр Петров. Видео появилось на YouTube-канале Central Partnership.

Сюжет посвящен разведчику полковнику Андрею Родину, который хотел отдохнуть от службы в Европе, но не смог.

Как отмечается, в картине сыграли также актеры Владимир Машков и Светлана Ходченкова. Режиссер фильма — Карен Огаенсян.

Планируется, что на больших экранах боевик появится в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Александр Петров надеется заполучить «Оскар».