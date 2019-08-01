В Сети появился трейлер фильма «Герой»
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Опубликован новый трейлер фильма в жанре боевик «Герой», в которой главную роль исполнил российский актер Александр Петров. Видео появилось на YouTube-канале Central Partnership.
Сюжет посвящен разведчику полковнику Андрею Родину, который хотел отдохнуть от службы в Европе, но не смог.
Как отмечается, в картине сыграли также актеры Владимир Машков и Светлана Ходченкова. Режиссер фильма — Карен Огаенсян.
Планируется, что на больших экранах боевик появится в конце сентября.
Ранее сообщалось, что Александр Петров надеется заполучить «Оскар».