Актера «Современника» задержали за ношение униформы ГИБДД

В Москве полиция задержала актера театра «Современник», который попал на видео в униформе ГИБДД. Об этом сообщает РИА «Новости».

37-летний актер заявил, что форму ему дал блогер для съемок клипа.

В правоохранительных органах заявили, что мужчина на видео «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел России».

Отмечается, что в отношении актера было возбуждено административное дело по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство».

В качестве наказания его ожидает арест сроком на восемь суток.