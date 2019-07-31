Икону украли у украинской певицы в центре Москвы

В кафе в центре Москвы обокрали украинскую певицу Марию Россинскую, передает агентство городских новостей «Москва».

«В правоохранительные органы Москвы обратилась 28-летняя уроженка Украины М.Россинская», — сообщил источник.

Отмечается, что кража произошла в кафе на улице Тверская. По словам потерпевшей, она оставила на полу без присмотра икону стоимостью 5 тыс. руб., а когда вернулась, иконы уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.