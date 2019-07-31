Леонардо Ди Каприо заинтересовался лесными пожарами в России

Актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России и посвятил им свой пост в инстаграме.

Актер выложил видеоролик, опубликованный The Guardian, в котором рассказывалось о последних пожарах в России и других странах.

»[Страны] страдают от беспрецедентного количества пожаров», — написал Ди Каприо.

Он добавил, что огромные площади пожаров можно увидеть даже из космоса.

Стоит отметить, что россияне не оставили без внимания пост актера и стали его благодарить за внимание к проблемам России.

Ранее сообщалось, что МЧС отправило подкрепление для борьбы с пожарами в Красноярском крае.