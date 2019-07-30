Машков назвал условие для возвращения на большие экраны
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Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны. Об этом он рассказал «Парламентской газете».
По его словам, он вновь станет сниматься в кино, если та работа, которой он занимается в настоящее время, наладится. Однако он тут же добавил, что ему нравится и та деятельность, которой он привержен на данный момент.
«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино», — добавил Машков.
В феврале 2019 года Владимир Машков объявил об уходе из кино из-за нехватки времени.
Ранее сообщалось, что объявивший кино бойкот Машков теперь передумал.