Машков назвал условие для возвращения на большие экраны

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По его словам, он вновь станет сниматься в кино, если та работа, которой он занимается в настоящее время, наладится. Однако он тут же добавил, что ему нравится и та деятельность, которой он привержен на данный момент.

«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино», — добавил Машков.

В феврале 2019 года Владимир Машков объявил об уходе из кино из-за нехватки времени.

Ранее сообщалось, что объявивший кино бойкот Машков теперь передумал.