Инна Чурикова рассказала о причине падения со сцены

Актриса Инна Чурикова поведала, почему она упала со сцены во время спектакля и попала в реанимацию. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

По словам актрисы, ее в очередной раз подвело зрение.

«Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах», — пояснила Чурикова.

Она добавила, что ничего не сломала при падении, и сейчас чувствует себя хорошо.

«А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается», — уточнила Чурикова.

Ранее появилась новая информация о состоянии Чуриковой.

Ранее актриса внезапно упала со сцены во время спектакля «Русская песня». Из-за инцидента постановку прервали. После падения Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии. Актриса попала в реанимацию. Однако потом ее перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.