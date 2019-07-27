Муж отреагировал на смерть звезды «Брестской крепости»
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Активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов прокомментировал смерть своей жены Вероники Никоновой, которая снималась в фильме «Брестская крепость». Об этом сообщает ТАСС.
Маркелов сам подтвердил факт гибели.
По его словам, посольство Белоруссии в Вашингтоне уже установило связь с родственниками актрисы.
«Дипломаты оказывают всю необходимую помощь», — прокомментировал Маркелов.
Ранее сообщалось, что актриса из Белоруссии скончалась на Аляске.