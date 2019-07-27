Муж отреагировал на смерть звезды «Брестской крепости»

Активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов прокомментировал смерть своей жены Вероники Никоновой, которая снималась в фильме «Брестская крепость». Об этом сообщает ТАСС.

Маркелов сам подтвердил факт гибели.

По его словам, посольство Белоруссии в Вашингтоне уже установило связь с родственниками актрисы.

«Дипломаты оказывают всю необходимую помощь», — прокомментировал Маркелов.

Ранее сообщалось, что актриса из Белоруссии скончалась на Аляске.