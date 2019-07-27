Погибшая на Аляске белоруска оказалась звездой «Брестской крепости»

Актриса Вероника Никонова из Белоруссии, которая погибла на Аляске, участвовала в съемках фильма «Брестская крепость». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на помощника режиссера картины Тамару Борбот.

Сообщается, что эта роль стала единственной для актрисы.

Указанная кинолента вышла в 2010 году. Фильм снял режиссер Александра Котт.

Борбот проинформировала, что актриса погибла во время перехода через реку Текланика.

Ранее сообщалось, что белорусскую актрису настигла необычная смерть на Аляске.