Погибшая на Аляске белоруска оказалась звездой «Брестской крепости»
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Актриса Вероника Никонова из Белоруссии, которая погибла на Аляске, участвовала в съемках фильма «Брестская крепость». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на помощника режиссера картины Тамару Борбот.
Сообщается, что эта роль стала единственной для актрисы.
Указанная кинолента вышла в 2010 году. Фильм снял режиссер Александра Котт.
Борбот проинформировала, что актриса погибла во время перехода через реку Текланика.
Ранее сообщалось, что белорусскую актрису настигла необычная смерть на Аляске.